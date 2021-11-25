Торговец смертью попался в Георгиевске

В Георгиевске правоохранители задержали подозреваемого в совершении административного правонарушения, однако в результате личного досмотра у него было обнаружено 86 свертков с порошкообразным веществом.

Исследование показало, что в свертках находилось сильнодействующее наркотическое средство массой около пятидесяти граммов. Задержанный пояснил, что вещество он заказал через интернет и забрал через так называемую "закладку". Сбыть товар он собирался на Кавминводах.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают канал приобретения наркотического средства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.