Саакашвили призвал сторонников устраивать акции в его поддержку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в заключении, в своем Facebook призвал сторонников к митингам в его поддержку

"Призываю вас к проведению множества акций. Затем в декабре мы должны подготовить одну большую национальную акцию. На 29 ноября назначен мой "суд", прошу всех собраться у здания суда. Это будет первая возможность моего прямого обращения за последние два месяца", - сказано в его заявлении.

Бывший президент также выразил надежду, что "общественный комитет по его освобождению" будет организован в ближайшее время.

"В то же время я надеюсь, что партия "Единое национальное движение" продолжит работать в этом направлении с такой же энергией. Благодарю и другие партии, и отдельных граждан за активность", - добавил политик.