Парламент Ингушетии ликвидировал Конституционный суд

Народное собрание Ингушетии сегодня приняло в окончательном чтении законопроект о ликвидации Конституционного суда республики, об этом рассказали в пресс-службе парламента РИ.

"Согласно ему [законопроекту - ред.], правительство Ингушетии в срок до 1 марта 2022 года должно обеспечить в соответствии с федеральным законодательством завершение мероприятий по ликвидации Конституционного суда Республики Ингушетия как юридического лица", - приводит слова представителя заксобрания РИА Новости.

Напомним, согласно федеральному закону от 8 декабря прошлого года, конституционные и уставные суды регионов должны быть упразднены до первого января 2023 года.