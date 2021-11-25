Матвиенко отметила усиление темпов вакцинации от COVID-19

В России в последнее время более активными темпами идет процесс вакцинации населения от нового коронавируса, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не вводили обязательную вакцинацию. Считаем, что это все-таки ограничивает в какой-то мере права и возможности людей. Мы продолжаем активную агитацию, разъяснительную работу, чтобы люди добровольно понимали свою ответственность за собственное здоровье, здоровье окружающих и за достижение общенационального иммунитета", - назвала причины успеха она в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.