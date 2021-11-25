Североосетинский парламент не поддержал закон о QR-кодах в общественных местах

Парламент Северной Осетии проголосовал против законопроекта о поправках в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, устанавливающих использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, об этом рассказали в пресс-службе заксобрания.

"Да, не приняли. "За" - 30, "против" - 12, воздержались - 4", - приводит слова ее представителя РИА Новости.

Он уточнил, что поправки были бы поддержаны, если бы за них проголосовали 35 депутатов.

Напомним, российское правительство 12 ноября внесло в Государственную Думу два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Перед тем, как они пройдут обсуждения в Госдуме, отзывы на них должны дать регионы. Затем комитет нижней палаты по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.