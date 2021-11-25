В Казахстане предложили изменить название "черной" пятницы

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы призвал заменить словосочетание "черная пятница" на "щедрую пятницу", сообщат пресс-служба ДУМ.

"Среди населения страны широко обсуждается акция под названием "черная пятница", которая в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к массовой торговле. "Пятница" в нашей религии и традициях означает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить слово "черная пятница" на "щедрая пятница" ", - обратился муфтий к бизнесу.

"Щедрая пятница" соответствует пониманию и менталитету мусульман, так как пятница является священным днем для исламского сообщества, считает Таганулы.

"Переименование "черной пятницы" на "щедрую пятницу" было бы данью уважения нашему народу, в котором большинство придерживаются исламских традиций", - сказано в обращении.

Муфтий выразил надежду, что "щедрая пятница" получит хороший отклик и поддержку среди жителей Казахстана.