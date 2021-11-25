Голикова обсудит с Госдумой обязательные QR-коды в общественных местах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в скором времени встретится с фракциями Государственной Думы для обсуждения внесенных в ГД законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Встречи с правительством начнутся буквально уже на следующей неделе. Насколько я знаю, комитеты проработали этот вопрос. Официальный представитель правительства по этому вопросу Татьяна Алексеевна Голикова придет в Государственную Думу, будет встречаться со всеми фракциями", - приводит его слова ТАСС.

Председатель Госдумы добавил, что главы Минтранса и Минздрава также посетят ГД для встреч со всеми фракциями, со всеми депутатами, а также в профильных комитетах.

Володин уточнил, что законодатели должны понимать степень своей ответственности за жизнь и здоровье россиян.