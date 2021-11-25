Юбилеи Фикрета Амирова и Гаджи Зейналабдина Тагиева включены в программу ЮНЕСКО

В рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы включены 200-летие со дня рождения азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева и 100-летие композитора Фикрета Амирова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В ведомстве отметили, что празднование этих юбилеев на уровне ЮНЕСКО пройдет в международном масштабе. "Традиция празднования на уровне ЮНЕСКО знаменательных событий, связанных с выдающимися личностями Азербайджана и историко-культурным наследием нашей страны, продолжается уже много лет", - напоминает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в связи с этим республиканским Минкультуры были подготовлены специальные номинационные документы. "В этом году в результате совместной деятельности Министерства культуры, Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, постоянного представительства при ЮНЕСКО и Национальной комиссии по ЮНЕСКО в ЮНЕСКО были представлены соответствующие номинационные документы, связанные с юбилеями", - также говорится в релизе.