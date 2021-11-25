В МИД РФ заявили о наступлении армии Украины в Донбассе   

Обстановка в Донбассе нагнетается, украинская армия ведет наступление в ряде районов, сообщила официальный пресдставитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация в Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. "Горячие" головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта", - сказала она на брифинге.

Захарова также заявила об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются в Украину странами НАТО.

"Отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", - добавила представитель МИД.