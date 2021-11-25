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Министр иностранных дел России выступит в Совете Федерации

Министр иностранных дел России выступит в Совете Федерации

Глава МИД России Сергей Лавров первого декабря выступит в Совете Федерации, об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

"1 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров выступит в рамках правительственного часа в ходе пленарного заседания Совета Федерации", - отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что глава МИД РФ посвятит свое выступление приоритетами российской внешней политики. Кроме того, Лавров даст ответы на вопросы сенаторов.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что подобные встречи дают возможность наладить контакт между исполнительной и законодательной ветвями власти РФ.

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