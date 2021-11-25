Автопарк Алматы пополнится новыми автобусами

В Алматы этой зимой закупят 300 новых газовых автобусов, половина из которых будет приобретена до конца этого года. Об этом сообщил заместитель акима мегаполиса Серик Кусаинов.

По его словам, в настоящее время в городе число автобусов, курсирующих по маршрутам, составляет 2 441 подвижную единицу. "Из них 515 газовых автобусов, 196 троллейбусов, 15 электрических автобусов и 1 715 автобусов на дизеле", - отметил он.

Далее заместитель акима обратил внимание на то, что в 2021 и 2022 году коммунальным автобусным парком ТОО "Алматыэлектротранс" планируется закупка 300 газовых автобусов.

"Автобусы сразу будут распределены комиссией "Алматыэлектротранса" и управлением городской мобильности в первую очередь на те маршруты, которые загружены, где имеются интервалы, где было больше всего жалоб и просьб со стороны жителей", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Кусаинов также добавил, что вторая партия придет в город в новом году, в конце января, начале февраля, передает Sputnik Казахстан.