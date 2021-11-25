Путин назначил нового главу ФСИН

Президент России Владимир Путин объявил об отставке Александра Калашникова с должности руководителя ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.

"Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — сказано в тексте.

Пресс-служба также отмечает, что на этом посту его сменит заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев.

"Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - следует из другого указа.

Калашников руководил ФСИН с октября 2019. Гостев — генерал полковник полиции, являлся замглавы МВД с лета 2012 года.