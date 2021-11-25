Рецидивист приговорен за убийство мачехи в Назрани

Назрановский районный суд вынес приговор 25-летнему ранее судимому местному жителю, который обвиняется в убийстве и краже. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ингушетии.

Как было установлено в судебном заседании, второго марта нынешнего года мужчина, находясь у себя дома в сельском поселении Плиево, в ходе внезапной вспыхнувшей ссоры на бытовой почве нанес собственной мачехе не менее пяти ударов в голову деревянной бейсбольной битой.

"В результате чего женщине были причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы с множественными ушибами головного мозга, переломами костей основания и свода черепа, от которых она скончалась на месте происшествия", - пояснили в надзорном ведомстве.

Совершив убийство, рецидивист украл мобильный телефон мачехи и распорядился гаджетом по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.