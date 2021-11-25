В Архызе стартует молодежный форум

Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" открылся в поселке Архыз Карачаево-Черкесии. Участниками мероприятия стали студенты ведущих учебных заведений Карачаево-Черкесии.

Главные темы форума – межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона.

Участников ждут выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы.

Кроме главных тем форума, спикеры расскажут участникам об основах написания проектов, научат командообразованию и дизайн-мышлению.