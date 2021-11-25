Астраханские чиновники получат прибавку к зарплате

Сегодня на пленарном заседании дума Астраханской области сразу в двух чтениях одобрила проект, повышающий сумму ежемесячного вознаграждения губернатора с 85 тыс 280 рублей до 93 тыс 808 рублей.

Рост суммы ежемесячного вознаграждения главы региона уже с ноября текущего 2021 года составит около 10%. Также согласно закону "О статусе губернатора Астраханской области" руководителю региона начисляется регулярная премия (50%), единовременные премии (не более 50%), надбавка за работу с государственной тайной (25%), а также отпускные выплаты, - передает "Интерфакс".

На 3 тыс 247 рублей с ноября повышается и должностной оклад госслужащих Астраханской области, на эту же сумму вырастут оклады и муниципальных служащих региона.