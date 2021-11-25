Чечня избавится от ветхих газопроводов до ноября 2022 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел расширенное совещание в Грозном, в ходе которого поручил завершить к 15 октября 2022 года комплекс работ по модернизации и улучшению системы газоснабжения региона.

Комплекс работ предполагает установку счетчиков, ремонт и замену устаревших сетей, усиление работы по погашению задолженности, принятие мер к незаконно возведенным постройкам.

Кроме того, участвующие во встрече коммунальщики обратили внимание на то, что ветхие сети не в состоянии передать необходимый объем газа потребителю.