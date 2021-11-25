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Новый мост на Дону станет частью трассы в обход Аксая

Фото правительства Ростовской области
Фото правительства Ростовской области

Под Ростовом стартовало строительство нового моста через реку Дон, который станет частью будущего обхода Аксая, - сообщили в правительстве региона.

Новый четырехполосный скоростной участок трассы будет иметь три транспортные развязки, восемь путепроводов и пять мостов, а общая длина возводящейся на Дону переправы, включая подходы, составит порядка двух километров, - передает "АиФ-Ростов".

Полностью завершить строительство обхода Аксая планируется в 2024 году – это позволит убрать из Ростова транзитный транспорт, развивать территории и улучшить транспортную доступность в регионе.

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