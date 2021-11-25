Столкновение легковушки со столбом в Крыму привело к гибели двух человек
В результате столкновения легкового автомобиля со столбом на юге Крыма погибли два человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигался со стороны Ялты в сторону Алушты, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил занос машины", - сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в аварии погибли водитель машины и его пассажир, второй пассажир был доставлен в больницу.
Подчеркивается, что полицейские выясняют обстоятельства случившегося.