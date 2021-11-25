Лавина обрушилась на дорогу Согорное-Барлык-Аксу

Лавина сошла на автодорогу в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

По данным местных правоохранителей, под лавиной осталась часть автодороги местного значения Согорное-Барлык-Аксу. К расчистке были привлечены четыре единицы тяжелой техники.

В настоящее время проезжая часть дороги в данный момент полностью расчищена.

В ДЧС напомнили, что лавиноопасный период в Восточно-Казахстанской области начался с 15 ноября. В настоящее время больше всего снега скопилось на склонах вдоль дороги Усть-Каменогорск-Самарское, передает Sputnik Казахстан.