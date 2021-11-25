Первым зданием Научного парка КФУ станет Космический павильон

Первым зданием Научного парка, создаваемого в Ботаническом саду Крымского федерального университета (КФУ) в Симферополе, станет Космический павильон, - сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

"Это один из проектов программы "Приоритет 2030" и первый шаг к созданию большого Научного парка. Мы выбрали тематику космоса, поскольку это интересно и познавательно. Космос – это инновационные технологии и самая современная наука. Работа в космосе связана с экстремальными условиями, и все высокие научные технологии изначально были предназначены для данной отрасли, а уже после какие-то из них стали частью нашей жизни", – рассказал ректор КФУ, передает "АиФ-Крым".

Космический павильон планируют запустить в 2022 году – он будет предназначен для демонстрации научных достижений и технологий студентам и школьникам. В нем будет планетарий, а что касается в целом насыщения проекта, то оно будет зависеть от тех научных задач, которые стоят перед учеными. В целом парк станет научно-популярной площадкой с экспозиционными комплексами, интерактивными лабораториями и объектами культурного наследия, – добавил Андрей Фалалеев, передает пресс-служба вуза.