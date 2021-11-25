Краснодарские водители устроили массовое ДТП прямо возле УГИБДД

Минувшим вечером в Краснодаре возле здания УГИБДД региона произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, - сообщили сегодня в ведомстве.

"Авария произошла около 21:00. Водитель "Приоры", двигаясь по улице Старокубанской в сторону улицы Бургасской, допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем. От удара тот выехал на встречку, где столкнулся еще с четырьмя автомобилями. В результате ДТП механические повреждения получили шесть автомобилей», - сообщил официальный представитель УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко, передает "АиФ-Юг".

К счастью, в массовой аварии никто не пострадал, сейчас по факту ДТП проводится проверка, - добавили в УМВД региона.