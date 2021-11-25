Уголовное дело возбуждено по факту смерти солдата-срочника в Армении

В Армении открыто уголовное дело по факту смерти военнослужащего-срочника, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета.

Оно возбуждено по ч.3 ст.373 (нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РА, передает Sputnik Армения.

По предварительным сведениям, накануне в 14:50 на боевой позиции в зоне охранения одной из воинских частей был найден раненым рядовой срочной службы. По пути в больницу, в 15:30, он умер.

Реализуются меры для установления всех обстоятельств смерти военнослужащего.