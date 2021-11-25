Саакашвили предлагает создать инициативную группу для своего освобождения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о необходимости создания инициативной группы, которая будет работать над кампанией по его освобождению.

"Я считаю, что работать над моим освобождением нужно инициативной группе, которая единолично будет координировать текущую кампанию",- сказал он, обращаясь к соотечественникам.

Саакашвили в тоже время отметил, что наиболее эффективный метод борьбы с действующими властями - это массовые мирные митинги."Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдем к освобождению нашей Родины. Это принесет свободу не только мне, но и всем незаконно преследуемым лицам", - приводит слова экс-президента Sputnik Грузия.

Далее он подчеркивает, что его арестом основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пытается помешать формированию коалиционного правительства.

"Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов", - акцентировал внимание он, подчеркнув, что оппозиция не должжна допустить этого.