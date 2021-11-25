В кубанской Кабардинке построят круглогодичный детский лагерь

Через год на побережье Черного моря в кубанском селе Кабардинка начнется строительство современного детского центра, который сможет принимать детей в межсезонье, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2023 году начнем строить лагерь в Кабардинке на 320 мест. В нем сконцентрируем опыт передовых практик в области допобразования, откроем кванториумы, интерактивные классы. В бюджете края на эти цели уже зарезервировано более 2 млрд рублей", - сообщил он, передает "Интерфакс".

Сейчас загрузка организаций детского отдыха в межсезонье не превышает 50%, однако власти региона планируют вводить новые преференции, чтобы обеспечить им полноценную круглогодичную загрузку – такие, как налоговый вычет предприятиям, которые отправляют детей сотрудников в лагеря в межсезонье, - добавил Кондратьев.