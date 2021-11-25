В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 796 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 340 (6,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 349, в Петербурге - 1 538, в Московской области - 1 483. В Краснодарском крае новых случаев 790, в Крыму - 651, в Ставропольском крае - 525, в Дагестане - 197, в Кабардино-Балкарии - 117, в Чечне - 98, в Адыгее - 90, в Северной Осетии - 94, в Карачаево-Черкесии - 85, в Ингушетии - 84.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 9 468 189 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 38 450 человек, за весь период - 8 164 826 человек.

Умер за сутки 1 238 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 269 057 человек.