Новым главой Интерпола стал генинспектор МИД ОАЭ

Сегодня по итогам прошедших выборов новым президентом Интерпола на четыре года стал генеральный инспектор МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Нассер Аль-Раиси, - говорится в сообщении организации в Twitter.

Аль-Раиси сменил на президентском посту международной организации южнокорейского государственного деятеля Ким Чон Яна, до этого Аль-Раиси был членом исполнительного комитета Интерпола, - передает "Интерфакс".

Выборы нового президента прошли в ходе Генеральной Ассамблеи Интерпола в Стамбуле, - говорится в сообщении.