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Новым главой Интерпола стал генинспектор МИД ОАЭ

Новым главой Интерпола стал генинспектор МИД ОАЭ

Сегодня по итогам прошедших выборов новым президентом Интерпола на четыре года стал генеральный инспектор МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Нассер Аль-Раиси, - говорится в сообщении организации в Twitter.

Аль-Раиси сменил на президентском посту международной организации южнокорейского государственного деятеля Ким Чон Яна, до этого Аль-Раиси был членом исполнительного комитета Интерпола, - передает "Интерфакс".

Выборы нового президента прошли в ходе Генеральной Ассамблеи Интерпола в Стамбуле, - говорится в сообщении.

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