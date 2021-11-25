В Турции запросили одобрение экстренного применения TURKOVAC

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о подаче заявления в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения местной вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC.

В дальнейшем, по словам министра, планируется увеличение фиксированных доплат врачам и обеспечение выплат из общего бюджета.

Турецкая вакцина TURKOVAC сейчас проходит третью стадию клинических испытаний – препарат тестируется на добровольцах в нескольких центрах республики.