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В Турции запросили одобрение экстренного применения TURKOVAC

В Турции запросили одобрение экстренного применения TURKOVAC

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о подаче заявления в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения местной вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC.

В дальнейшем, по словам министра, планируется увеличение фиксированных доплат врачам и обеспечение выплат из общего бюджета.

Турецкая вакцина TURKOVAC сейчас проходит третью стадию клинических испытаний – препарат тестируется на добровольцах в нескольких центрах республики.

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