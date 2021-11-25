Год назад Азербайджан освободил Кельбаджарский район

Сегодня исполняется ровно год со дня освобождения военно-политическим путем Кельбаджарского района от армянской оккупации.

Девятого ноября 2020 года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о завершении Карабахской войны. Согласно документу, Кельбаджарский район должен был быть возвращен Азербайджану 15 ноября. Но Ереван запросил еще 10 дней для вывода с территории района армии и незаконно находящихся там поселенцев. Баку, приняв во внимание просьбу президента РФ Владимира Путина, продлил этот срок до 25 ноября.

В течение этих 10 дней возвращение армянских граждан в Армению сопровождалось массовой вырубкой и сожжением леса и поджогами домов, а также электростанции.

Напомним, ВС Армении захватили Кельбаджарский район 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 340 человек покинули свои дома, были убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен, тысячи были ранены.

На сегодняшний день в Кельбаджаре активно ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура. Свыше 71 тысячи жителей Кельбаджара с нетерпением ждут возвращения домой.