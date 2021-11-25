Мигранты могут не дождаться вывозного рейса в аэропорту Минска

Сегодня в международный аэропорт Минска не прибыл иракский эвакуационный рейс, которого ожидают около 200 беженцев, - сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Белорусские авиавласти заранее согласовали выполнение этого рейса компанией Iraqi Airways, который должен вывезти из страны иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику, и мигранты уже накануне вечером начали прибывать в аэропорт, но компания отменила рейс по неизвестным причинам. – передает РИА Новости.

"Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в его ожидании", - цитирует Вольфовича агентство Sputnik.