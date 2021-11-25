В Махачкале около двух тыс абонентов лишились теплоснабжения

В Ленинском районе Махачкалы объявлен режим ЧС после того, как около двух тыс абонентов остались без теплоснабжения, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как отметили в ведомстве, взрыв в частном доме на улице Амет-Хана Султана, в результате которого погиб один человек, привел к отключению теплоснабжения.

В настоящее время на месте происшествия проведена очистка специфических загрязнений, оставшихся после пожара. При этом сотрудники "Газпром межрегионгаз Махачкалы" выявили утечки газа из труб, проложенных вдоль дороги у сгоревшего дома. Эти газопроводы будут заменены в кратчайшие сроки.

Стоит добавить, что администрация города рассматривает вопрос оказания материальной помощи семьям пострадавшим в пожаре.