В Чечне сократилось число больных тяжелой формой COVID-19

В Чечне состоялось заседание Оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого, в частности, обсуждался стратегии направленной на дальнейшее сокращение числа больных тяжелой формой COVID-19.

По словам главы республики в регионе данный показатель значительно сократился. Однако несмотря на положительные результаты, угроза распространения коронавируса по-прежнему актуальна. В этой связи он призвал жителей при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачам, пройти вакцинацию, соблюдать меры безопасности - от масочного режима до социальной дистанции.

В свою очередь, новый руководитель Оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, зампред правительства Чечни Эльхан Сулейманов рассказал о ситуации в этом направлении. "Благодаря комплексу своевременных профилактических мер в Чечне удалось снизить общую смертность от COVID-19 на 35%. Одна из причин этого – своевременное обращение в больницы за медицинской помощью. Количество людей с тяжелой формой коронавируса уменьшилось с 40 до 25%", - сказал он.