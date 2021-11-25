Астраханским продавцам ослабили коронавирусные ограничения

В постановление астраханского правительства будут внесены изменения, регламентирующие правила поведения в период пандемии, - их уже подписал вице-губернатор Астраханской области Олег Князев, сообщает пресс-служба главы региона.

"Изменения касаются работы объектов общественного питания. Теперь работники кафе и ресторанов, работающих навынос и доставку товаров, могут не требовать от посетителей предъявлять QR-коды и другие документы, подтверждающие, что они вакцинированы или имеется медотвод", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Этим же документом продавцам и другим сотрудникам ТРЦ теперь разрешается приступать к исполнению своих обязанностей при условии прохождения первого этапа вакцинации против COVID-19, правда, они не касаются работников продуктовых супермаркетов, расположенных в торговых центрах – им по-прежнему необходима полная вакцинация.