Британцы призвали НАТО не играть в игры с Россией

Статья о ситуации на востоке Украины и "угрозе" скорого нападения России в британском журнале The Times рассорила читателей.

Некоторые комментаторы считают, что НАТО не должно вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне России.

Так, пользователь Pagrus заявил, что американцы всегда создают гуманитарную катастрофу после того, как найдут повод для развязывания войны. "Мира не будет до тех пор, пока Россия не почувствует, что ее границы в безопасности, и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать", — отметил он.

Другой обозреватель под ником Tr призвал НАТО не "играть в игры на географических границах России". "Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны", — добавил пользователь.

Также некоторые читатели считают, что вмешательство во внутренние дела Украины равносильно тому, чтобы засунуть голову в пчелиный улей.

Другие комментаторы напомнили о том, что Европа рассчитывает на газ из России. По их мнению, это увеличивает авторитет Москвы на мировой арене.

"Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой", — написал Alan.

Однако ряд обозревателей говорят, что только принятие Украины в НАТО поможет дать отпор России.

"Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас", — считает Baggins77.

"В интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО", — убежден KGS.

Напомним, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению. Как сообщили в агентстве Блумберг, разведка США считает, что Москва планирует совершить нападение с трех сторон – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.