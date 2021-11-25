Экс-начальницу почты осудят за растрату 120 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей начальницы почтового отделения в Черкесске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В нем говорится, что расследование уголовного дела, открытого ранее по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении 40-летней местной жительницы, завершено.

Как установило следствие, она исполняла обязанности руководителя почтового отделения. Прибегая к служебному положению, она в течение прошлого года брала вверенные ей средства для личных нужд. Чтобы обман не раскрылся, подозреваемая вносила заведомо ложные данные о выплатах в ежедневные отчеты.

"Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения выявила недостачу денежных средств. Своими действиями фигурантка уголовного дела причинила материальный ущерб в сумме около 120 тыс рублей", - пояснили в полиции.

По итогам следствия была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.