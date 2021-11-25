Власти Ставрополья ответят в суде за бездействие по охране памятников природы

В ставропольский суд поступил административный иск о бездействии регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, губернатора и правительства Ставропольского края из-за памятников природы краевого значения, поданный прокурором Ставропольского края Александром Лоренцом, - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Проверки показали, что в нарушение трех федеральных законов в крае с помощью Единого госреестра недвижимости не зафиксированы границы некоторых памятников природы, а также отсутствуют их паспорта.

"Под охрану не переданы фактически треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения. Кроме того, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Чтобы сохранить уникальную природу края, прокурор через суд потребовал устранить все эти недоработки.