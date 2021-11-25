Выброшенными на свалку вакцинами в Краснодаре заинтересовалась прокуратура

В Краснодаре проверяют информацию о выброшенной на свалку партии вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, что в социальных сетях распространилась информация о том, что недалеко от детского сада на улице Жлобы найдены разбросанные шприцы, которые, судя по маркировке, являются вакциной от гриппа.

"С привлечением специалистов и органов полиции проверяем", - сказано в сообщении.

По данным краснодарского УМВД, по прибытии на место сотрудники правоохранительных органов нашли 894 шприца с вакциной от гриппа.