Главная » Новости
Азербайджан Иран

Выброшенными на свалку вакцинами в Краснодаре заинтересовалась прокуратура

Выброшенными на свалку вакцинами в Краснодаре заинтересовалась прокуратура

В Краснодаре проверяют информацию о выброшенной на свалку партии вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, что в социальных сетях распространилась информация о том, что недалеко от детского сада на улице Жлобы найдены разбросанные шприцы, которые, судя по маркировке, являются вакциной от гриппа.

"С привлечением специалистов и органов полиции проверяем", - сказано в сообщении.

По данным краснодарского УМВД, по прибытии на место сотрудники правоохранительных органов нашли 894 шприца с вакциной от гриппа.

1535 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!