Иномарка сбила пожилую жительницу Грозного, нарушившую ПДД

Женщина-пешеход попала под колеса автомобиля в Грозном, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Чечне.

ДТП случилось накануне вечером в Ахматовском районе столицы республики.

Водитель Toyota Camry, 1981 г.р., ехал по улице А. Айдамирова и совершил наезд на женщину 1964 г.р., переходившую дорогу в неположенном месте.

"В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в городскую клиническую больницу №1 г. Грозного", - отметили в полиции.

По факту аварии идет проверка.