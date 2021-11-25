Нур-Султан увяз в снежном локдауне

Сильный снегопад с метелью минувшей ночью обрушился на казахстанскую столицу - главный город страны утром оказался укрыт толстым снежным одеялом глубиной почти по колено, многие владельцы автомобилей просто не смогли выбраться из занесенных снегом дворов, а те, которым это все же удалось, застряли в многокилометровых пробках. Не легче и пешеходам, которым приходится осваивать мастерство хождения по сугробам и даже элементы паркура, чтобы добраться хотя бы до остановок общественного транспорта, - передает Sputnik Казахстан.

Городские коммунальщики вторые сутки работают без перерыва, однако сугробы все равно "отъели" по одной полосе с каждой стороны дорог мегаполиса. Под липким снегом остается лед, и потому даже на крупных проспектах "буксуют" не только легковушки, но и автобусы, которые уже давно "выбились" из расписания - ждать их приходится по полчаса.

Акимат столицы уже оповестил: на некоторых улицах города общественный транспорт проехать не может, поэтому на в основном конечные остановки автобусы ходить не будут.

Зато для школьников второй смены раздолье: они будут учиться дистанционно.

Природные катаклизмы сказались и на работе аэропорта столицы – здесь отложены десятки авиарейсов, поскольку расчистить взлетно-посадочную полосу авиаторам пока не удается.