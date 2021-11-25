Деревянный дом сгорел в Лорийской области Армении, есть пострадавшие

Огонь уничтожил деревянный домик в Ванадзоре (Лорийская область), такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о возгорании поступил ночью в 03:39 (02:39 мск). На место событий отправились оперативная группа областного спасательного управления и три боевых расчета пожарных-спасателей.

Пожар удалось локализовать в 04:24 (03:24 мск), он был ликвидирован в 08:25 (07:25 мск). Дом полностью сгорел.

Пострадали три человека, с ожогами рук они были доставлены в медцентр Ванадзора, их состояние врачи оценили как удовлетворительное.