Число жертв COVID-19 на Ставрополье превысило пять тыс человек

Ставропольский край потерял более пяти тыс человек из-за коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Владимир Владимир на странице в Instagram.

Он подчеркнул, что, несмотря на вакцинацию, заболеваемость коронавирусом на Ставрополье не снижается. За сутки инфекция обнаружена у 525 жителей края, вакцинировались - более 10 тыс человек, выздоровели - 452 ставропольца.

"Чтобы устранить исходящие от вируса угрозы и победить пандемию, необходимо достичь коллективного иммунитета", - написал Владимиров.

Всего в регионе привились от COVID-19 1,013 млн человек. Переболели и выздоровели - 84 035 пациентов.