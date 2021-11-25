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По Астраханской области проведут профилактические газовые работы

По Астраханской области проведут профилактические газовые работы

В предстоящую субботу, 27 ноября, с 8:00 утра (7:00 мск) до 17:00 (16:00) воскресенья будет отключена подача газа в большинство домов в Астрахани и области, - сообщили в "Астраханьгазсервисе".

Масштабное отключение газоснабжения придется на последние выходные ноября и связано с угрозой возникновения аварийной ситуации, что требует заняться неотложными техническими работами на газораспределительной сети высокого давления, - сообщили в пресс-службе учреждения, передает "АиФ Астрахань".

Без "голубого топлива" останутся не только жители областного центра, но и некоторые жители Советского, Камызякского, Приволжского, Икрянинского районов области, - говорится в сообщении.

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