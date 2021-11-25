Чем завершится встреча Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи?

Уже завтра в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча пройдет по инициативе российской стороны и будет приурочена к годовщине подписания трехстороннего Заявления о прекращении огня в Карабахе. Саммит имеет высокое политическое значение, поскольку первоначально его проведение было запланировано в первой половине ноября, но было отложено по причине вооруженной эскалации на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

Проведение встречи между конфликтующими сторонами при председательстве российской стороны стало вопросом политического имиджа. Срыв подготовки к переговорам в начале месяца и последовавшее предложение европейской дипломатии перенести обсуждение проблем послевоенного урегулирования армяно-азербайджанских отношений на поля саммита "Восточное партнерство" могли негативным образом отразиться на репутации России как регионального модератора. Поэтому Москва приняла решение действовать на опережение и провести встречу Владимира Путина с главами Армении и Азербайджана до того, как это сделает Евросоюз.

Здесь стоит обратить внимание, насколько прагматично выбраны место и время встречи. От момента объявления до момента проведения переговоров всего три дня, поскольку за это время крайне сложно организовать диверсию, способную сорвать встречу, имеющую столь принципиальное значение, в том числе, для России. Кроме того, прибыть в Сочи лидерам Армении и Азербайджана не составит труда, поскольку перелет в этот российский город из Баку или Еревана занимает около одного часа.

Армянская политическая элита пребывает в состоянии перманентного стресса. Очевидно, от участия в переговорах в присутствии Владимира Путина Николу Пашиняну в этот раз не удастся уклониться. Встреча обещает быть сложной, так как Еревану предстоит отчитаться за ход реализации трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года. Принимая во внимание то, что за прошедший период армянская сторона не предприняла ничего, что могло бы определить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, Пашиняну будет сложно обвинить Баку в дестабилизации, поскольку азербайджанская сторона полным ходом восстанавливает утраченную социальную и дорожную инфраструктуру в приграничных районах и не только.

Возможно, опасаясь подписания непопулярного в контексте армянской внутренней политики соглашения, Пашинян проговорился, заявив, что "единственный документ, который потенциально может быть подписан, будет о том, что Армения и Азербайджан создадут комиссию о демаркации и делимитации". Можно предположить, что инициатива по созданию этого излишнего органа станет основным тезисом армянской стороны, явно не готовой к новым конструктивным переговорам.

Бесперспективность комиссии по делимитации определяется тем, что вопрос демаркации вынесен далеко за скобки армянской политической повестки. Делимитация напрямую не обсуждалась между Баку и Ереваном и не была проведена при участии военных ведомств России, Армении и Азербайджана. Эффективность предполагаемого органа не вселяет оптимизма, поскольку, прежде чем вышеназванная комиссия сможет приступить к работе, предстоит процедура утверждения ее состава, которая может искусственно затягиваться или же создать еще больше противоречий.

Позиции Азербайджана на предстоящих переговорах более прочные, поскольку у Баку есть основания утверждать, что политика, которую преследует Ереван, содержит в себе элементы подрывной деятельности. В частности, это касается нежелания армянских военных передавать карты минных полей, использования этих документов как элемента торга и спекуляции на теме задержанных на территории Азербайджана армянских граждан, численность которых постоянно завышается Ереваном.

Усомниться в стремлении Баку как можно скорее реализовать пункты трехстороннего ноябрьского Заявления сложно, так как реализация договоренностей в полной мере отвечает интересам внутрирегиональной азербайджанской политики. Единственное, за что может уцепиться Пашинян, – это проект Зангезурского коридора, в котором Армения не видит для себя транзитных, в том числе финансовых интересов. При этом данный проект напрямую исходит из договоренностей ноябрьского Заявления.

Для российской дипломатии наиболее приемлемым итогом предстоящих переговоров является достижение договоренности или хотя бы промежуточного решения в вопросе восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей либо демаркации межгосударственной границы.

Поскольку саммит готовится на высоком правительственном уровне, его завершение не предусматривает декларативных заявлений. Успешными переговоры в Сочи можно будет считать в том случае, если между сторонами будут определены условия, на основании которых станет возможным заключение окончательного мирного договора.