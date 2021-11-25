Москва нарастила экспорт в Германию на 93,5%

Немецкий бизнес инвестировал в Москву $7,8 млрд, за год экспорт вырос на 93,5%, сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что в настоящее время Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы. "Растет и товарооборот между Москвой и Германией: в январе-августе 2021 года он составил $19,9 млрд, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт из столицы России в Германию за год увеличился на 93,5% и составил в январе-августе $11,5 млрд", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также уточнил, что импорт из Германии в Москву за восемь месяцев этого года достиг $8,4 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 года на 29%.