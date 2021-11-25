Глава Кубани проведет "Прямую линию"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона в рамках "Прямой линии" 1 декабря. Она пройдет впервые, в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Прямой эфир покажет телеканал "Кубань24".

Отмечается, что вопросы граждан будет принимать Центр управления регионом Краснодарского края. Задать их можно при помощи соцсетей Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджеров WhatsApp и Telegram через специальный номер +7 (928) 421-57-60 (или через пользователя @tsur_kk), а также по многоканальному телефону региональной администрации +7 (861) 268-60-44.

Стоит добавить, что соцсети и мессенджеры примут текстовый вопрос, аудио- или видеообращение, в котором желательно представиться и указать конкретный адрес проблемы.