У Пашиняна появился новый заместитель

Экс-губернатор Армавирской области Армении Амбарцум Матевосян стал вице-премьером, такой указ подписал президент РА Армен Саркисян, документ опубликован на его сайте.

"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, согласно ст.131 Конституции, а также ч.1 ст.5 закона "О структуре и деятельности правительства", назначить Амбарцума Матевосяна вице-премьером РА", - сказано в нем.

Решение об отставке Матевосяна с поста губернатора Армавирской области подписал накануне премьер-министр Никол Пашинян.

Напомним, кресло вице-премьера оказался свободным после назначения Сурена Папикяна главой Минобороны Армении.