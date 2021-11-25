Главные распространители коронавируса непривитые люди – ВОЗ

Исследования показали, что основные распространители COVID-19 – это непривитые люди, - заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти ее полный цикл. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", - заявили в бюро, передает РИА Новости.

Эффективность многих профилактических мер показывают все больше исследований – так, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие значительно усиливается.

Комплексное применение всех профилактических мер обеспечивает максимальную защиту общества от вируса, - добавили в ВОЗ.