На Кубань идут настоящие морозы

В отдельных регионах Кубани сегодня похолодает до минус 17 градусов, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Если в целом на территории региона в ночные часы прогнозируется от -3 до -8, то в восточной половине края – уже от -7 до -12, а в горах - до 12-17 градусов мороза. А уже завтра днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла, - передает "АиФ-Юг".

Сегодня на Черноморском побережье переменная облачность, без осадков, но ветрено: на участке от Анапы до Геленджика прогнозируется усиление ветра до 23-26 м/с.

В начале декабря на Кубани традиционно будет неустойчивая погода. В первых числах будут дожди, затем антициклон немного прервет эту серию, и снова придут холода.