В Железноводске заработает модельная народная курортная библиотека

В Железноводске 10 декабря состоится открытие модельной народной курортной библиотеки, главной особенностью которой станет специальный книжный фонд, созданный жителями и гостями города по системе книгообмена, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Новый фонд дополнит основные книжные фонды муниципальной библиотеки. Полки для обмена книгами будут установлены в санаториях, в парках и скверах города. В настоящее время в новую библиотеку по такой системе гости и жители города уже передали более двух тысяч книг.

По словам главы города Евгения Моисеева, если кто-то не успел дочитать книгу, то ее можно взять домой, даже если живете в другом городе или регионе. "Тогда будет повод вернуться в Железноводск, чтобы ее вернуть или передать назад с друзьями, которые приедут к нам на отдых", - сказал он.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека создается на средства гранта, который Железноводск выиграл в федеральном конкурсе Минкультуры России.