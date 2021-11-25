В столичном регионе сегодня будет пасмурно и скользко

Сегодня в столичном регионе установится облачная пасмурная погода, пройдут небольшие осадки, местами ожидается гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице и области составит от одного до трех градусов тепла, а предстоящей ночью может похолодать до минус одного градуса, - передает "АиФ".

Ветер сегодня будет теплый, юго-западный, его скорость составит 6-11 м/с, а атмосферное давление составит 744 мм рт ст, - говорится в сообщении.