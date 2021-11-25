Закон о госнаградах Грузии ждут изменения

В Грузии в скором времени может быть создана межведомственная комиссия для изменения закона "О государственных наградах и премиях Грузии" – с такой инициативой в парламент страны обратилась ее президент Саломе Зурабишвили.

Согласно законопроекту, представленному администрацией президента, в межведомственную комиссию будут включены представители разных государственных ведомств, чтобы провести внесение важных изменений в законодательство, - передает Sputnik Грузия.

Проблема заключается в том, что в самом законе "О государственных наградах и премиях Грузии" нет нормы о создании подобной комиссии, и теперь парламент Грузии в трех чтениях должен будет проголосовать за ее создание, чтобы отрегулировать выдачу госнаград страны – это восемь орденов, четыре медали и три государственные премии, вместе с наградами полагается и выдача денежного вознаграждения от 400 до 15 тыс лари (от $128 до $4800).